РИАМО – 18 янв. В столичном Театре Олега Табакова в понедельник простятся с актером Александром Воробьевым, гражданская панихида начнется в 11:00, сообщается на сайте театра.

Воробьев умер 15 января в возрасте 58 лет после продолжительной болезни.

«Вся актерская жизнь Александра Петровича связана с «Табакеркой»: в 1988 году он увидел спектакль «Полоумный Журден» и решил, что хочет служить только в этом театре, о чем и сказал Олегу Павловичу Табакову. 1 января 1989 года Александра Воробьева приняли в труппу», — говорится в сообщении.

Актер сыграл на сцене театра множество ролей. Так, постановки «Рассказ о счастливой Москве» и «Рассказ о семи повешенных», в которых он играл, были отмечены премией «Золотая маска».

Воробьев также играл в спектаклях «Псих», «Признания авантюриста Феликса Круля», «Рассказ о счастливой Москве» и других.

Актер снимался в таких фильмах, как «Олигарх», «Семеро солдатиков», «Завод» и «Любовь под прикрытием». Кроме того, он исполнял роли в сериалах «Лето волков», «Исчезнувшие», «Иное», «Есенин», «Дети Арбата».

Артисту было присвоено звание заслуженного артиста РФ.

В Театре Табакова выразили соболезнования близким актера.

Похоронят Воробьева на Николо-Архангельском кладбище.