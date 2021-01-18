РИАМО – 18 янв. В понедельник в столичном ГУМе начнет работать выездной пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, другие подобные пункты откроются 20 января.

Ранее глава группы компаний Bosco Михаил Куснирович опубликовал открытое письмо, в котором предложил властям Москвы организовать в ГУМе пункт вакцинации от Covid-19. Он отметил, что каждый день в ГУМ приходят более 30 тысяч посетителей. Куснирович отметил, что у них появится возможность сделать прививку от инфекции прямо на Красной площади.

20 января в столице начнут работать другие выездные пункты вакцинации в «Геликон Опере», флагманском офисе «Мои документы» в ЦАО, фудмолле «Депо» и ряде торговых центров.

Сделать прививку в этих пунктах можно будет бесплатно.

В городских поликлиниках работают 100 пунктов вакцинации.

Сама вакцинация занимает порядка 40 минут. Из них от 10 до 15 минут уходит на медицинский осмотр и прививку. В течение получаса затем длится осмотр после прививки. Запись на введение второго компонента вакцины происходит в тот же день.

Сейчас в России зарегистрированы две вакцины от коронавирусной инфекции - «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В марте в гражданский оборот могут ввести третью российскую вакцину от Covid-19, разработанную центром имени Чумакова.

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Текстовая трансляция

17 ЯНВАРЯ

- Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что при лечении коронавируса на дому нельзя применять препараты, которые используют в медицинских учреждениях при лечении тяжелой вирусной пневмонии:

«Некоторым врачам трудно не назначить зараженным коронавирусом лекарства, когда поступают жалобы на слабость, плохое самочувствие и ломоту в теле. При этом во время опроса оказывается, что у пациентов температура ниже 38 градусов и нет одышки», — говорится в сообщении.

- Вакцина от коронавирусной инфекции от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова может выйти в гражданский оборот в марте.

- С 18 января в Москве все школьники вновь смогут пользоваться картой москвича для бесплатного или льготного проезда в общественном транспорте.

- За минувшие сутки в Москве выздоровели после коронавируса 4612 пациентов, с начала пандемии вылечились от инфекции 739 340 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 586 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 426 больного. В Москве - 4 012.