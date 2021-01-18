РИАМО – 18 янв. В связи с крещенскими купаниями, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января, до 02:00 продлят работу автобусных маршрутов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

К купелям, подготовленным к Крещению, можно будет добраться на 1,7 тысячи автобусов по 345 маршрутам.

«По поручению губернатора Подмосковья (Андрея Воробьева – ред.) для обеспечения доступного и комфортного транспортного обслуживания жителей и гостей региона к храмам и купелям в ночь с 18 на 19 января продлят работу общественного транспорта до 2 часов ночи», — сказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

С 22 часов 18 января и до 2 часов ночи 19 января интервал движения автобусов сократят. Он не будет превышать 20 минут. Транспортное сообщение обеспечит более 40 перевозчиков.

К празднику автобусы проверят. Так, будут проверены исправность основных узлов и агрегатов, работоспособность самих автобусов, отопительных систем. С водителями проведут дополнительные инструктажи.

В Подмосковье на Крещение подготовили около 220 купелей, иорданей, мест для купания на открытых водоемах. Купания в честь праздника начнутся в понедельник после вечерних богослужений.

Места для купаний будут оборудованы теплыми раздевалками. Участники купаний смогут угоститься горячим чаем.

Во всех местах купания основное внимание уделят правилам антиковидной безопасности.

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) подготовило интерактивную карту мест для крещенских купаний в Подмосковье в 2021 году. Посмотреть карту можно по ссылке.

Ежегодно с 18 на 19 января православные верующие празднуют Крещенский сочельник, который традиционно отмечают омовением в воде. Праздник символизирует очищение после принесения покаяния в грехах.