РИАМО – 18 янв. В понедельник в школах столицы возобновляют очные занятия для школьников с 1 по 11 классы, ранее учащиеся 6-11 классов учились удаленно из-за пандемии коронавируса.

«Транспортные карты школьников будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте», — написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Мэр отметил, что школьники устали все время быть дома. Однако и риск заболеваемости коронавирусной инфекцией среди учащихся сохраняется, поэтому образовательные организации должны строго выполнять меры против распространения коронавируса.

Если будет выявлен хотя бы один случай заражения коронавирусом, весь класс вернут на дистант.

С понедельника учащиеся смогут использовать карты москвича для льготного или бесплатного проезда в транспорте. Транспортное приложение для карты разблокируется автоматически.

Билеты на поездки в транспорте, которые не были использованы школьниками, можно перезаписать на социальные карты. Для этого нужно обратиться в кассу столичной подземки или в киоск «Мосгортранса».

Колледжи, вузы, спортшколы, организации допобразования пока продолжат работать удаленно (или находиться на каникулах) до 21 января.

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Текстовая трансляция

17 ЯНВАРЯ

- Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что при лечении коронавируса на дому нельзя применять препараты, которые используют в медицинских учреждениях при лечении тяжелой вирусной пневмонии:

«Некоторым врачам трудно не назначить зараженным коронавирусом лекарства, когда поступают жалобы на слабость, плохое самочувствие и ломоту в теле. При этом во время опроса оказывается, что у пациентов температура ниже 38 градусов и нет одышки», — говорится в сообщении.

- Вакцина от коронавирусной инфекции от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова может выйти в гражданский оборот в марте.

- С 18 января в Москве все школьники вновь смогут пользоваться картой москвича для бесплатного или льготного проезда в общественном транспорте.

- За минувшие сутки в Москве выздоровели после коронавируса 4612 пациентов, с начала пандемии вылечились от инфекции 739 340 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 586 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 426 больного. В Москве - 4 012.