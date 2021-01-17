РИАМО - 17 янв. Восстановлено движение трамваев по Живописной улице, где ранее трамвай сошел с рельс, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На Живописной улице, 24 произошло ДТП грузового автомобиля и трамвая № 28к. По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель грузовика», - говорится в сообщении.

Из-за ДТП трамваи № 28к временно задерживались. Вместо проспекта Маршала Жукова трамваи ходили до Таллинской улицы.