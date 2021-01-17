РИАМО - 17 янв. В аэропорту Шереметьево случился потопа в районе телетрапа №128, в настоящее время специалисты локализовали последствия инцидента, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы аэропорта.

«Сегодня в аэропорту Шереметьево в 16:48 в районе телетрапа №128 терминала В произошла протечка воды. Инженерно-технические службы аэропорта оперативно перекрыли воду и локализовали последствия инцидента», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что аэропорт Шереметьево продолжает работу в штатном режиме.