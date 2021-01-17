РИАМО - 17 янв. НА МКАД реконструируют еще четыре клеверных развязки, за последние десять лет на МКАД уже обустроили 18 новых развязок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Реконструкция старых клеверных развязок на МКАД - один из главных дорожных проектов. За десять лет мы сделали уже 18 новых развязок. Одну из них - на пересечении с Волоколамкой - открыли в декабре, и сейчас в работе еще четыре», - написал Собянин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Так, утвержден проект реконструкции развязки МКАД - Алтуфьевское шоссе. Ее сделают с разнонаправленными съездами, это позволит избежать пересечения потоков трафика.

Кроме того, будет возведен съезд на внешнюю сторону МКАД, реконструированы старые съезды и мост через кольцевую дорогу.

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