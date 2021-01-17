РИАМО - 17 янв. На северо-западе Москвы трамвай столкнулся с грузовиком, в итоге трамвай сошел с рельсов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На Живописной улице, 24, произошло ДТП грузового автомобиля и трамвая №28к. По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель грузовика», - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Из-за аварии задерживаются трамваи №28к. Маршрут ДТП изменен — вместо проспекта Маршала Жукова трамваи ходят до Таллинской улицы. Пассажиров просят следить за объявлениями водителей.