РИАМО - 17 янв. В Левобережном районе восстанавливают исторические здания и создают уютные зеленые зоны, также в 2021 году здесь появится новая школа-трансформер с IT-полигоном, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Также вместе с реставрацией Северного речного вокзала было проведено благоустройство одноименного парка, который еще в 1936 году проектировал архитектор Тимофей Шафранский. Зеленые пространства у вокзала, площадь которых составляет около 100 гектаров, вновь стали местом притяжения горожан.
Также в прошлом году после реконструкции открылся кинотеатр «Нева», работы по восстановлению которого велись в рамках программы реконструкции старых советских кинотеатров.
В 2021 году также будут важные для района события. Так, 1 сентября свои двери откроет новый корпус школы №158 в Валдайском проезде. На сегодняшний день строительство уже завершено, сейчас ведутся монтаж инженерных коммуникаций, отделка помещений и благоустройство территории.
Четырехэтажное здание школы построено в стиле авангард. Его характерные черты видны не только в строгости и лаконичности форм, но и в отделке.
Это будет школа-трансформер, она сможет меняться и подстраиваться под нужды учеников.
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