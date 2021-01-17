РИАМО - 17 янв. В Левобережном районе восстанавливают исторические здания и создают уютные зеленые зоны, также в 2021 году здесь появится новая школа-трансформер с IT-полигоном, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для Левобережного района 2020 год можно назвать знаковым. В День города после реставрации открылась главная достопримечательность — Северный речной вокзал, благодаря которому Москву называют портом пяти морей. Благоустроенная набережная и обновленный парк сразу стали любимыми местами для прогулок у москвичей, как и в советские годы. А кинотеатр «Нева» после реконструкции стал современным районным центром», - говорится в сообщении.

Также вместе с реставрацией Северного речного вокзала было проведено благоустройство одноименного парка, который еще в 1936 году проектировал архитектор Тимофей Шафранский. Зеленые пространства у вокзала, площадь которых составляет около 100 гектаров, вновь стали местом притяжения горожан.

Также в прошлом году после реконструкции открылся кинотеатр «Нева», работы по восстановлению которого велись в рамках программы реконструкции старых советских кинотеатров.

В 2021 году также будут важные для района события. Так, 1 сентября свои двери откроет новый корпус школы №158 в Валдайском проезде. На сегодняшний день строительство уже завершено, сейчас ведутся монтаж инженерных коммуникаций, отделка помещений и благоустройство территории.

Четырехэтажное здание школы построено в стиле авангард. Его характерные черты видны не только в строгости и лаконичности форм, но и в отделке.

Это будет школа-трансформер, она сможет меняться и подстраиваться под нужды учеников.