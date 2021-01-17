РИАМО - 17 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Героя СССР, генерал-полковника и депутата Госдумы Николая Антошкина.

Антошкин умер в возрасте 78 лет после тяжелой болезни.

«Проведенная им операция по закрытию с воздуха аварийного реактора вошла в историю как одна из самых героических страниц в ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС», - написал Собянин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил, что Антошкин посвятил свою жизнь служению стране и людям, а также принимал непосредственное участие в развитии ветеранского движения и патриотическом воспитании молодежи.

«Светлая память о Николае Тимофеевиче навсегда сохранится в сердцах его друзей и соратников», - добавил Собянин.

Свои соболезнования в связи со смертью Антошкина также выразил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Воскресенье принесло очень печальную весть - ушел старший товарищ, наставник, настоящий патриот», - написал Шапошников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что они долго сотрудничали, часто встречались на мероприятиях. Более того, было много совместных планов по продолжению патриотических проектов.

Антошкин родился 19 декабря 1942 года. Он был командующим Среднеазиатским военным округом, обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, командовал ВВС Московского военного округа, был командующим фронтовой авиацией.

В Государственной думе РФ он работал с 2014 года.

Свои соболезнования родным Героя СССР также выразили спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.