РИАМО - 17 янв. Режиссера, заслуженного деятеля искусств РФ и худрука детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает ТАСС.

«Церемония похорон была организована для близкого круга - семьи и друзей», - говорится в сообщении.

Коллеги по цеху, друзья и поклонники ранее простились с Грачевским в Доме кино.

Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни от коронавируса. В конце 2020 года он был госпитализирован, его состояние врачи оценивали как тяжелое.