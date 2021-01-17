РИАМО - 17 янв. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход доследственной проверки о возможном мошенничестве в отношении 89-летней вдовы народного артиста СССР Николая Крючкова Лидии, сообщается на сайте СК РФ.

«В настоящее время в ГСУ СК России продолжается проведение доследственной проверки по факту возможных мошеннических действий с недвижимостью Лидии Крючковой и незаконного помещения ее в психиатрическую больницу», — говорится в сообщении.

Председатель СК России получил провести необходимый комплекс проверочных мероприятий и установить обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, Крючкову отправила в психиатрическую больницу ее дочь в связи со спором из-за квартиры в Москве.