РИАМО - 17 янв. В детском технопарке РГСУ с 18 по 23 января пройдут дистанционные занятия по инженерным специальностям, курсы будут проходить с 13:00 до 17:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Школьники 7-11-х классов узнают о системах автоматизированного проектирования и их использовании в промышленном дизайне на занятиях по инженерному дизайну CAD. На курсах по 3D-печати можно будет познакомиться с созданием прототипов и опытных образцов.
На курсе по реверсивному инжинирингу расскажут об обратном проектировании сложных объектов, механизмов и деталей с применением оптических систем 3D-сканирования. На занятии по виртуальной и дополненной реальности расскажут об использовании этих технологий в образовании, культуре, промышленности и науке.
Кроме того, проведут занятия по мультимедийным технологиям, графическому дизайну и мобильной робототехнике на базе Arduino.
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