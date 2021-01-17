РИАМО - 17 янв. В детском технопарке РГСУ с 18 по 23 января пройдут дистанционные занятия по инженерным специальностям, курсы будут проходить с 13:00 до 17:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Школьники смогут бесплатно пройти недельные курсы по самым востребованным направлениям — робототехнике, виртуальной и дополненной реальности, 3D-технологиям, мультимедиа и другим. Многие занятия будут носить практический характер: слушатели прямо во время вебинаров используют полученные теоретические знания», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Школьники 7-11-х классов узнают о системах автоматизированного проектирования и их использовании в промышленном дизайне на занятиях по инженерному дизайну CAD. На курсах по 3D-печати можно будет познакомиться с созданием прототипов и опытных образцов.

На курсе по реверсивному инжинирингу расскажут об обратном проектировании сложных объектов, механизмов и деталей с применением оптических систем 3D-сканирования. На занятии по виртуальной и дополненной реальности расскажут об использовании этих технологий в образовании, культуре, промышленности и науке.

Кроме того, проведут занятия по мультимедийным технологиям, графическому дизайну и мобильной робототехнике на базе Arduino.