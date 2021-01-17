РИАМО - 17 янв. Жители столицы могут выкупить для себя машино-место у города, парковочные места регулярно выставляются на продажу, для участия в торгах нужно получить квалифицированную электронную подпись, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 2017 года в городе можно зарегистрировать собственное машино-место. Для этого оно должно быть в подземном домовом паркинге или в многоуровневом гаражном комплексе.

«В столице автолюбители могут купить машино-место непосредственно у города. Для этого организована понятная процедура электронных торгов. Немаловажно, что стоимость парковочного места в этом случае может быть в разы дешевле рыночной», — говорится в сообщении.

Как продают парковочные места?

Купить парковочное место можно на аукционе, через продажу без объявления цены и публичное предложение. Некоторые машино-места выставляются на продажу по преимущественному праву для жителей конкретного дома.

На аукционе или торгах на повышение цены победителем становится тот участник, который предложит максимальную цену за объект. Если аукцион не состоялся, что начинается продажа через публичное предложение. Торги проходят с постепенным понижением стартовой стоимости до 50%. Если покупателя опять не нашли, то происходит продажа без объявления цены. В этом случае цену назначает покупатель, приобретет машино-место тот, кто предложит самую высокую стоимость. Это самый популярный способ покупки парковочного места.

Как часто покупают машино-места?

В прошлом году на аукционах реализовали 25 парковочных мест, с помощью публичного предложения – 91, без объявления цены – 337, что составляет 74% от общего количества машино-мест, проданных городом на торгах. Средняя цена за квадратный метр по итогам продаж без объявления цены составила 16,3 тысячи рублей. На лот в среднем претендовали более девяти участников.

Всего за прошлый год реализовали почти в 2,5 раза больше мест, чем в 2019-м. В торгах приняли участие 3,5 тысячи человек.

Больше всего парковочных мест в прошлом году купили на юго-западе города, на втором месте – Восточный административный округ, на третьем – Северо-Западный административный округ. Самым выгодным стало парковочное место на северо-западе – его купили за 5,6 тысячи рублей.

Иногда машино-место можно взять у города в аренду. В этих случаях также проводятся торги.

Как принять участие в торгах?

Информацию по аукционам можно посмотреть на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города» («Для жителей»). Аукционы проводятся онлайн. Для участия в торгах нужно получить квалифицированную электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, где будут проходить торги, направить заявку на участие и прикрепить нужные документы, внести задаток.

С победителем торгов заключат договор купли-продажи. Задаток используют для оплаты по договору. Если участник не стал победителем аукциона, задаток ему вернут.

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