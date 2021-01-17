РИАМО - 17 янв. В суккулентной оранжерее «Аптекарского огорода» из-за дыры в стеклопакете произошел потоп, сообщается в Instagram-аккаунте Ботанического сада МГУ.

«В связи с этой аварией временно закрываем для посещения Суккулентную оранжерею», - говорится в сообщении.

В суккулентной оранжерее представлены несколько тысяч кактусов, толстянок, молочаев, агав и прочих суккулентов. Суккуленты — это мясистые растения, приспособившиеся к накоплению и сохранению влаги в своих органах.

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» недавно расцвела одна из самых черных орхидей в мире – орхидея-паук. Кроме того, в саду расцвели редкие орхидея-вампир и орхидея «яйцо в гнезде».