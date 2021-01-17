РИАМО - 17 янв. ​В Коломне ограничили автомобильное движение по Митяевскому и Черкизовскому мостам, движение возобновят после улучшения ледовой обстановки на водоемах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Движение ограничили для того, чтобы избежать аварийных ситуаций, а также для предотвращения угрозы жизни с 15 января по Митяевскому мосту и с 16 января - по Черкизовскому мосту.

«В связи с резким понижением температуры выше по течению моста образовавшиеся обширные ледяные поля создали угрозу повреждения конструкций моста», - говорится в сообщении.

Вопрос о возобновлении движения будут принимать после улучшения ледовой обстановки.