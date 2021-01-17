РИАМО - 17 янв. В Подмосковье подготовили порядка 220 мест на открытых водоемах, в прудах и купелях при храмах для крещенских купаний, которые начнутся 18 января после вечерних богослужений, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Это добрая русская традиция. Для наших жителей и гостей Подмосковья мы подготовили места, где можно безопасно и комфортно окунуться на Крещение», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На официальном портале правительства Московской области можно посмотреть интерактивную карту с купелями и иорданями в регионе.

В ночь на Крещение температура опустится ниже минус 20 градусов. Во всех местах купаний будут теплые раздевалки, будут раздавать горячий чай. Дороги и тротуары к купелям почистят от снега и наледи, из природных водоемов вытащат посторонние предметы.

Особое внимание уделят мерам безопасности против коронавируса. Будет проводиться термометрия, на купаниях необходимо будет надеть маски, соблюдать социальную дистанцию. В палатках и у купелей не допустят скопления большого количества людей.

Тем, кто захочет окунуться в прорубь, нужно помнить о запрете выхода на лед, направляться к воде нужно в нескользкой и легкоснимаемой обуви. В проруби нельзя находиться более 1 минуты. После окунания нужно вытереться полотенцем и надеть сухую одежду.

В число самых популярных мест купаний на Крещение входят «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде, прорубь у Новоиерусалимского монастыря в Истре, купели в Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде, у Троицкого храма в Мытищах, в селе Талеж в Чехове. Много людей также ждут на источнике святого Николая Чудотворца в селе Андреевское в Коломне, на озере Сенеж в Солнечногорске, на роднике возле храма Покрова пресвятой Богородицы в селе Жестылево Дмитровского округа.

Во всех местах купаний будут дежурить полицейские, медики, спасатели. Порядок обеспечат более 2 тысяч человек, 700 единиц техники.

В ночь с 18 на 19 января работу продлят более 300 маршрутов общественного транспорта. Автобусы будут курсировать до 2 часов ночи. Интервал движения сократится до 20 минут. Подготовлено 10 тысяч парковочных мест.

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