РИАМО - 17 янв. Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения на детской площадке в поселке совхоза «Останкино» Дмитровского округа тела семилетнего мальчика с признаками удушения, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«В ходе проверки установлено, что мальчик катался на винтовой горке, привязав шарф двумя концами к верхней горизонтальной перекладине, образовав петлю», - говорится в сообщении

По данным судебно-медицинского эксперта, произошло случайное удушение петлей. Следователи опросили четверых несовершеннолетних очевидцев произошедшего.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.