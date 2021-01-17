РИАМО – 17 янв. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что при лечении коронавируса на дому нельзя применять препараты, которые используют в медицинских учреждениях при лечении тяжелой вирусной пневмонии, сообщает в воскресенье Nation News.

Мясников отметил, что коронавирусная инфекция в легкой форме относится к категории ОРЗ. Заболевание проходит само и требует только вспомогательных средств.

«Некоторым врачам трудно не назначить зараженным коронавирусом лекарства, когда поступают жалобы на слабость, плохое самочувствие и ломоту в теле. При этом во время опроса оказывается, что у пациентов температура ниже 38 градусов и нет одышки», — говорится в сообщении.

Иногда заболевшим советуют принимать гормональные препараты и антибиотики. Мясников отметил, что делать этого нельзя.

Врач подчеркнул, что в домашних условиях нельзя применять для лечения ОРЗ то, чем лечат тяжелую вирусную пневмонию в больницах. Побочные явления могут быть фатальными. ​

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Текстовая трансляция

17 ЯНВАРЯ

- Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что при лечении коронавируса на дому нельзя применять препараты, которые используют в медицинских учреждениях при лечении тяжелой вирусной пневмонии:

«Некоторым врачам трудно не назначить зараженным коронавирусом лекарства, когда поступают жалобы на слабость, плохое самочувствие и ломоту в теле. При этом во время опроса оказывается, что у пациентов температура ниже 38 градусов и нет одышки», — говорится в сообщении.

- Вакцина от коронавирусной инфекции от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова может выйти в гражданский оборот в марте.

- С 18 января в Москве все школьники вновь смогут пользоваться картой москвича для бесплатного или льготного проезда в общественном транспорте.

- За минувшие сутки в Москве выздоровели после коронавируса 4612 пациентов, с начала пандемии вылечились от инфекции 739 340 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 586 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 426 больного. В Москве - 4 012.