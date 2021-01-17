РИАМО - 17 янв. До конца 2021 года компании-перевозчики получат 209 вагонов поездов ЭП2Д и 20 новых вагонов поезда «Ласточка», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Удобство подвижного состава наравне с комфортом станций — основа проекта Московских центральных диаметров. Мэр Москвы (Сергей Собянин - ред.) поставил перед нами важнейшую задачу — за 2020 год полностью обновить поезда на D2 и D1. Мы с ней справились», - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день МЦД обслуживают только современные составы «Иволга», ЭП2Д, «Ласточка» и поезда «Аэроэкспресс».

«Мы продолжим эту работу в Московском транспортном узле и в новом году. В целом мы стремимся к обновлению подвижного состава на всех направлениях перспективных диаметров», - добавил Ликсутов.

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