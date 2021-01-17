РИАМО - 17 янв. На юго-востоке столицы в железобетонном здании автосервиса загорелись автомобиль и другие принадлежности, пожар потушили, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение об инциденте поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС столичного главка МЧС России в 14:05. Пожар произошел по адресу: улица Шоссейная, дом 1, корпус Б.

«Площадь возгорания составила 15 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Пожар локализовали в 14:36, в 14:38 — ликвидировали.

Сведений о пострадавших не поступало.