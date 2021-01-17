РИАМО - 17 янв. Прокуратура Московской области инициировала проверку по факту гибели семилетнего мальчика на детской площадке в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«По имеющейся информации, 15 января 2021 года семилетний мальчик погиб, зацепившись шарфом при катании с горки на детской площадке в поселке совхоза «Останкино», - говорится в сообщении.
В прокуратуре намерены выяснить причины и условия трагедии. Кроме того будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних.
Проведение проверки поручено Дмитровский городской прокуратуре. Ее ход поставлен на контроль.
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