РИАМО - 17 янв. Прокуратура Московской области инициировала проверку по факту гибели семилетнего мальчика на детской площадке в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По имеющейся информации, 15 января 2021 года семилетний мальчик погиб, зацепившись шарфом при катании с горки на детской площадке в поселке совхоза «Останкино», - говорится в сообщении.

В прокуратуре намерены выяснить причины и условия трагедии. Кроме того будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних.

Проведение проверки поручено Дмитровский городской прокуратуре. Ее ход поставлен на контроль.