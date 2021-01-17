РИАМО - 17 янв. В ночь на 18 января температура в столице опустится до минус 25 градусов, а в Подмосковье местами - до минус 30 градусов, эта ночь будет самой морозной за последние 4 года, сообщается на сайте «Метеовести».

«В ближайшие сутки центральная Россия останется в области повышенного атмосферного давления, благодаря чему обойдется без осадков, но в условиях относительно малооблачной погоды и северного ветра морозы продолжат крепчать. Так, в течение дня температура воздуха в Москве не превысит минус 16 – минус 19 градусов, а предстоящая ночь будет самой морозной за последние 4 года», — говорится в сообщении.

В Москве ударят морозы в минус 25 – минус 22 градуса, в области – в минус 27 – минус 22 градуса. Местами температура опустится до минус 30 градусов. Это на 11 градусов ниже нормы.

Затем морозы начнут ослабевать. К 21 января погода вернется к норме, а к выходным уже потеплеет до 0 градусов.