РИАМО - 17 янв. За ночь в Московской области очищено и обработано свыше 11,2 тысячи километров дорог, на данный момент продолжаются уборка дорожной сети и контроль погодно-дорожных условий, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Дорожные службы региона перевели на режим усиленной работы 16 января. В регионе выпало рекордное количество осадков. Только за 16 января было очищено 26 тысяч километров дорог.
В воскресенье в Московской области солнечная погода без осадков, прогнозируется до минус 19 — минус 22 градусов. При этом на дорогах возможна гололедица.
Автомобилистов призвали быть особо внимательными на дорогах и не спешить.
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