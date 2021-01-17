РИАМО - 17 янв. За ночь в Московской области очищено и обработано свыше 11,2 тысячи километров дорог, на данный момент продолжаются уборка дорожной сети и контроль погодно-дорожных условий, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Дорожные службы региона перевели на режим усиленной работы 16 января. В регионе выпало рекордное количество осадков. Только за 16 января было очищено 26 тысяч километров дорог.

«Дорожные службы активно ликвидируют последствия сильного снегопада. Работы не прекращались и ночью — на дорогах работали 1,5 тысячи единиц спецтехники и более 1,7 тысячи дорожных рабочих», - говорится в сообщении.

В воскресенье в Московской области солнечная погода без осадков, прогнозируется до минус 19 — минус 22 градусов. При этом на дорогах возможна гололедица.

Автомобилистов призвали быть особо внимательными на дорогах и не спешить.