РИАМО - 17 янв. В Подмосковье и столице 21 января резко потеплеет, температура поднимется до 0 градусов после сильных морозов в начале недели, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Южный циклон 16 января принес в Московский регион рекордное количество осадков. В столице выпало 10,6 миллиметра осадков (ранее рекорд составлял 8 миллиметров), на востоке Подмосковья сугробы выросли почти до 40 сантиметров, что больше нормы примерно в полтора раза.

«Впереди Москву ждут сильные морозы. Особенно холодно будет в понедельник, 18 января. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура ночью в Москве – минус 29 – минус 27 градусов, по области – минус 31 – минус 26 градусов, днем в Москве – минус 22 – минус 20 градусов, по области – минус 23 – минус 18 градусов. Ветер слабый. Местами гололедица», — говорится в сообщении.

19 января будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ночью в столице будет минус 23 – минус 21 градус, в Подмосковье – минус 26 – минус 21 градус. Днем в Москве – минус 14 – минус 12 градусов, в области – минус 17 – минус 12 градусов, местами образуется гололедица.

20 января будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура в столице ночью составит минус 18 – минус 16 градусов, в Подмосковье – минус 20 – минус 15 градусов, местами подморозит до минус 25 градусов. Днем в мегаполисе будет минус 13 – минус 11 градусов, в области – минус 15 – минус 10 градусов, также прогнозируется гололедица.

21 января будет облачно. Ночью местами пройдет небольшой снег, температура составит минус 17 – минус 12 градусов. Днем температура резко повысится и составит минус 5 – 0 градусов.