РИАМО - 17 янв. Днем в воскресенье в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали порядка 40 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержаны семь рейсов, пять отменили. В Домодедове задержали 10 рейсов, один отменили. В Шереметьеве задержаны 11 рейсов, отменили четыре.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там задержали один рейс, отменили два.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.