РИАМО - 17 янв. В Подмосковье и столице до 12:00 19 января объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской и Смоленской областей. В Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской областях объявлен следующий, «оранжевый» уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московском регионе 18 января ожидается переменная облачность без осадков, местами образуется гололедица. Ночью будет минус 29 – минус 27 градусов, днем — минус 22 – минус 20 градусов.

19 января будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Температура ночью составит минус 23 – минус 21 градус, днем — минус 14 – минус 12 градусов.