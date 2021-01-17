РИАМО - 17 янв. Гроб с телом режиссера, заслуженного деятеля искусств России и художественного руководителя детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского вынесли из Центрального дома кинематографистов под громкие аплодисменты, передает корреспондент РИАМО.

Борис Грачевский ушел из жизни в 71 год из-за коронавируса. В конце прошлого года он был госпитализирован, его состояние врачи оценивали как тяжелое.

Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище.

Грачевский родился в 1949 году. Совместно с драматургом Александром Хмеликом в 1974 году основал детский киножурнал «Ералаш», который стал любим детьми и взрослыми за искрометный юмор.

В 90-х годах Грачевский в качестве худрука киножурнала предоставил возможности многим кинематографистам, оставшимся без работы, снимать сюжеты для «Ералаша». Кроме того, многие молодые артисты, снимавшиеся в киножурнале, стали знаменитостями в дальнейшем.