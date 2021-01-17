РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. В подмосковных Люберцах на Малаховском озере подготавливают место для крещенских купаний, также там подготовили ледяные скульптуры в виде ангела и креста, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В воскресенье Ружицкий проверил, как проходит обустройство купели на Малаховском озере.

«Стоит задача, чтобы подходы к купели были безопасные, стояли палатки с обогревом. Поставим чай, создадим праздничную атмосферу. Человек 15 работают, кто-то занимается лестницей, кто-то электрической частью. Мы также подготовили ледяные скульптуры - это крест и ангел», - сказал глава.

В Люберцах на Крещение будут организованы три иордани в открытых водоемах: в Наташинском парке, в Малаховском озере и в Кореневском карьере.

Всего в Подмосковье на Крещение будет более 200 купелей.