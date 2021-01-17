РИАМО – 17 янв. Разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова вакцина от Covid-19 может выйти в гражданский оборот весной, сообщает в воскресенье ТАСС.

«Нашу (вакцину от коронавируса – ред.) ждать в гражданском обороте, наверно, в районе марта», — сказал заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1».

Он отметил, что в геноме коронавируса обнаружили более 50 различных белков.

С 18 января в России начнется массовая вакцинация от коронавируса. Соответствующее поручение ранее давал президент России Владимир Путин. В Подмосковье и столице уже идет масштабная вакцинация от коронавируса.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции - «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». «Спутник V» разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Это двухкомпонентная вакцина: в рамках вакцинации сначала делается первая прививка, а через три недели вводят второй компонент.

«ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», стала второй российской вакциной против коронавируса.

В России с начала пандемии коронавируса выявили 3 568 209 случаев инфицирования, выздоровел после Covid 2 960 431 человек, умерли 65 566 человек с коронавирусом. ​

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Текстовая трансляция

17 ЯНВАРЯ

- Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что при лечении коронавируса на дому нельзя применять препараты, которые используют в медицинских учреждениях при лечении тяжелой вирусной пневмонии:

«Некоторым врачам трудно не назначить зараженным коронавирусом лекарства, когда поступают жалобы на слабость, плохое самочувствие и ломоту в теле. При этом во время опроса оказывается, что у пациентов температура ниже 38 градусов и нет одышки», — говорится в сообщении.

- Вакцина от коронавирусной инфекции от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова может выйти в гражданский оборот в марте.

- С 18 января в Москве все школьники вновь смогут пользоваться картой москвича для бесплатного или льготного проезда в общественном транспорте.

- За минувшие сутки в Москве выздоровели после коронавируса 4612 пациентов, с начала пандемии вылечились от инфекции 739 340 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 586 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 426 больного. В Москве - 4 012.