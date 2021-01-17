РИАМО - 17 янв. До 1 марта в столице продолжат курсировать украшенные к Новому году электробусы и трамваи, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы хотим продлить праздничное настроение жителям, поэтому до весны по Москве будут ездить 20 электробусов и 40 трамваев, украшенные огоньками. Мы снимем новогодние украшения внутри салона, но гирлянды снаружи продолжат освещать город», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Пассажирам напомнили, что в транспорте обязательно нужно надевать маски и перчатки.