РИАМО – 17 янв. В возрасте 78 лет умер Герой СССР, генерал-полковник, депутат Госдумы Николай Антошкин, сообщает в воскресенье Федеральное агентство новостей.

«Антошкин участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, выполняя полеты на вертолете над разрушенным реактором», — говорится в сообщении.

Антошкин родился 19 декабря 1942 года. Он был командующим Среднеазиатским военным округом, обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей. Антошкин также командовал ВВС Московского военного округа, был командующим фронтовой авиацией.

Как уточняется на сайте Госдумы, Антошкин работал в парламенте с 2014 года, стал автором многих важных инициатив.

Соболезнования родным и близким Антошкина выразили председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. ​