РИАМО - 17 янв. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Альянс» в реестр недобросовестных поставщиков, компания уклонилась от заключения контракта по оборудованию емкостями для технической воды кладбищ в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России обратилось МКУ «Централизованная ритуальная служба городского округа Мытищи». Поводом для обращения стало внесение сведений в отношении ООО «Альянс» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на поставку и установку емкостей для технической воды на территории кладбищ Мытищ.

«По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Альянс» - подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

Компания не согласилась с решением и обратилась в суд.

Суд отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.