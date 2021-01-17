РИАМО - 17 янв. В столице и Подмосковье 16 января выпало рекордное для этого дня количество осадков, снег принес в регион южный циклон, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Москве 16 января выпало 10 миллиметров осадков, что составляет 23,8% месячной нормы. До этого рекорд для 16 января составлял 8 миллиметров осадков, он был установлен в 2014 году.

«На востоке Подмосковья осадков было еще больше, в Черустях и Павловском Посаде - по 14 миллиметров, что и для этих мест стало рекордом», — говорится в сообщении.

Месячная норма осадков для января составляет 42 миллиметра.