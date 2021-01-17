РИАМО - 17 янв. Худрук «Ералаша» Борис Грачевский был человеком уникальным, готовым всегда прийти на помощь, а на его «Ералаше» выросло не одно поколение детей, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

В воскресенье в столице проходит церемония прощания с Грачевским.

«Мы провожаем нашего друга. <...> Мы знали друг друга с 72-го года и вот так вот по жизни шли рядом. Последнее время очень часто встречались. <...> Борис - уникальный человек, обладающий таким богатым и огромным сердцем, которое давало только добро, любовь, был очень открытым и готовым всегда быть рядом, прийти на помощь», - сказал Герасимов во время церемонии прощания.

Грачевский скончался на 72-м году жизни из-за коронавируса. Похоронят Грачевского на Троекуровском кладбище.

Борис Грачевский родился в 1949 году. В 1974 году по своей инициативе он совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш».

Грачевскому присвоили орден Почета, орден Дружбы, звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Также он был награжден премией правительства РФ в области культуры.