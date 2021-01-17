РИАМО - 17 янв. С 18 января в Москве все школьники вновь смогут пользоваться картой москвича для бесплатного или льготного проезда в общественном транспорте, с этого дня во всех школах мегаполиса возобновляют очное обучение, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Воспользоваться картой москвича для проезда в метро или наземном транспорте все ученики 1–11-х классов смогут уже с утра 18 января. Никаких дополнительных действий для разблокировки транспортного приложения карты предпринимать не требуется», — сказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

При возникновении вопросов по работе карты можно обратиться в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77.

Школьники смогут перезаписать все непотраченные билеты на социальные карты, которыми они не могли воспользоваться из-за введенных в рамках борьбы с распространением Covid-19 ограничений. Сделать это можно будет также с 18 января при обращении в кассу метро или киоск «Мосгортранса».

С 18 января все московские школьники вернутся к очному обучению, школы должны будут строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. В случае, если у одного школьника выявят коронавирус, то весь класс временно переведут на дистанционное обучение.

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Текстовая трансляция

17 ЯНВАРЯ

- С 18 января в Москве все школьники вновь смогут пользоваться картой москвича для бесплатного или льготного проезда в общественном транспорте.

- За минувшие сутки в Москве выздоровели после коронавируса 4612 пациентов, с начала пандемии вылечились от инфекции 739 340 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 586 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 426 больного. В Москве - 4 012.