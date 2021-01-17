РИАМО - 17 янв. За минувшие сутки в Москве выздоровели после коронавируса 4612 пациентов, с начала пандемии вылечились от инфекции 739 340 человек, сообщает оперштаб столицы.

«В Москве за сутки выявлено 4012 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1340 человек», - говорится в сообщении.

За сутки в городе скончались 67 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию. С начала пандемии в столице умерли 12 468 заразившихся.

В Москве проводится масштабная вакцинация от коронавируса. Открыто 100 прививочных пунктов, с 20 января начнут работать еще шесть выездных пунктов. Пункты вакцинации также откроются в 34 частных медучреждениях.

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Текстовая трансляция

17 ЯНВАРЯ

- С 18 января в Москве все школьники вновь смогут пользоваться картой москвича для бесплатного или льготного проезда в общественном транспорте.

- За минувшие сутки в Москве выздоровели после коронавируса 4612 пациентов, с начала пандемии вылечились от инфекции 739 340 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 586 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 426 больного. В Москве - 4 012.