РИАМО - 17 янв. В Подмосковье в 2021 году введут в эксплуатацию 15 крупных дорожных объектов в рамках президентской программы по развитию Московского транспортного узла, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Задача - опережающими темпами развивать инфраструктуру», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что, несмотря на коронавирус, в Подмосковье строят достаточное количество развязок. Их проектируют в тех микрорайонах, которые появляются в регионе.

В этом году завершат реконструкцию Путилковского шоссе в Красногорске, достроят Репинскую развязку в Химках, путепровод в Мытищах. В число крупных проектов также вошли дорожные сооружения в Жуковском, Воскресенске, Солнечногорске. В 2021 году также начнут строить путепровод в Лобне.

Ранее в Одинцовском округе открыли долгожданную развязку, которая сильно облегчила выезд на МКАД для жителей Трехгорки.

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