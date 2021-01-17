«Мы провожаем нашего друга. <...> Мы знали друг друга с 72-го года и вот так вот по жизни шли рядом. Последнее время очень часто встречались. <...> Борис - уникальный человек, обладающий таким богатым и огромным сердцем, которое давало только добро, любовь, был очень открытым и готовым всегда быть рядом, прийти на помощь», - сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов во время церемонии прощания.