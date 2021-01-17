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Александр Манзюк
В Москве 17 января состоялось прощание с российским режиссером, заслуженным деятелем искусств России и художественным руководителем детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским.
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Александр Манзюк
На церемонию прощания, которая проходит на втором этаже в большом зале Центрального дома кинематографистов, собрались гости, среди которых его родственники, друзья, коллеги по цеху и поклонники
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Александр Манзюк
Гроб находился в окружении цветов, на большом экране зала проигрываются фотографии из личного архива режиссера.
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Александр Манзюк
«Мы провожаем нашего друга. <...> Мы знали друг друга с 72-го года и вот так вот по жизни шли рядом. Последнее время очень часто встречались. <...> Борис - уникальный человек, обладающий таким богатым и огромным сердцем, которое давало только добро, любовь, был очень открытым и готовым всегда быть рядом, прийти на помощь», - сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов во время церемонии прощания.
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Александр Манзюк
Борис Грачевский ушел из жизни в 71 год из-за коронавируса. В конце прошлого года его госпитализировали, состояние режиссера врачи оценивали как тяжелое.
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Александр Манзюк
На фото: вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская.
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Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Борисом Грачевским.
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Александр Манзюк
На фото: певец Бедрос Киркоров на церемонии прощания с Борисом Грачевским.
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Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Борисом Грачевским.
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Александр Манзюк
На фото: актер Владимир Долинский на церемонии прощания с Борисом Грачевским.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Борисом Грачевским.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Борисом Грачевским.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Борисом Грачевским.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: телеведущая Елена Малышева на церемонии прощания с Борисом Грачевским.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: шоумен Гарик Харламов на церемонии прощания с Борисом Грачевским.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Борисом Грачевским.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: актер Станислав Садальский на церемонии прощания с Борисом Грачевским.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Борисом Грачевским.
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