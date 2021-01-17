РИАМО - 17 янв. В столице за сутки выявили 4012 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе выявили 891 648 случаев Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

В Москве проходит вакцинация от коронавируса. Открыто 100 пунктов, где можно сделать прививку, с 20 января начнут работать еще шесть выездных пунктов. Пункты вакцинации также откроются в 34 частных медучреждениях.

В России за сутки выявили 23 586 случаев коронавируса, умер 481 человек с инфекцией, выздоровели после Covid 23 440 пациентов.

С начала пандемии в стране выявили 3 568 209 случаев заражения, скончались 65 566 человек с Covid-19, выздоровел от коронавирусной инфекции 2 960 431 человек.

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Текстовая трансляция

17 ЯНВАРЯ

- С 18 января в Москве все школьники вновь смогут пользоваться картой москвича для бесплатного или льготного проезда в общественном транспорте.

- За минувшие сутки в Москве выздоровели после коронавируса 4612 пациентов, с начала пандемии вылечились от инфекции 739 340 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 586 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 426 больного. В Москве - 4 012.