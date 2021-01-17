РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. В Подольске водитель Volkswagen Tiguan врезался в КамАЗ дорожной службы, который чистил улицу от выпавшего снега, из-за сработавших подушек безопасности пассажирку пришлось вытаскивать спасателям, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник поисково-спасательного отряда №17 Подольского территориального управления «Мособлпожспаса» Семен Иваньян.

ДТП произошло около пяти часов утра 16 января на улице Лапшенкова в Подольске. Дежурная смена спасателей поисково-спасательного отряда №17 (ПСО-17) Подольского территориального управления «Мособлпожспаса» во главе со старшим смены Романом Авдюшиным выехала к месту происшествия по указанию с центрального пункта пожарной связи (ЦППС) Подольского пожарно-спасательного гарнизона в 05:18, спустя 15 минут после столкновения.

«Водитель Volkswagen Tiguan догнал идущий впереди автомобиль КамАЗ дорожной службы, который чистил улицу от выпавшего снега, и, не справившись с управлением, врезался в него сзади. Водитель внедорожника при столкновении не пострадал. В кроссовере сработали подушки безопасности, спасателям пришлось деблокировать зажатую пассажирку 1984 года рождения. Через 15 минут они передали ее бригаде врачей скорой помощи для транспортировки в больницу», - сказал Иваньян.

По факту аварии проводятся следственные действия.