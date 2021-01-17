РИАМО - 17 янв. В Москве началось прощание с российским режиссером режиссером, заслуженным деятелем искусств России и художественным руководителем детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским, передает корреспондент РИАМО.

На церемонию прощания с режиссером, которая проходит на втором этаже в большом зале Центрального дома кинематографистов, начали собираться гости, среди которых его родственники, друзья, коллеги по цеху и поклонники.

Гроб стоит в окружении цветов, на большом экране зала проигрываются фотографии из личного архива режиссера.

Борис Грачевский ушел из жизни в 71 год из-за коронавируса. В конце прошлого года его госпитализирован, состояние режиссера врачи оценивали как тяжелое.

Грачевский родился в 1949 году. В 1974 году был основан киножурнал «Ералаш», он сразу стал его директором. При этом Грачевский не только руководил созданием киножурнала, но и сам срежиссировал несколько сюжетов. Кроме того, он сыграл некоторые роли, озвучивал текст от автора. Также Грачевский снимал документальные и художественные фильмы.

Грачевскому присвоили орден Почета, орден Дружбы, звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Также он был награжден премией правительства РФ в области культуры.

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