РИАМО - 17 янв. За 16 дней в столице, по данным метеостанции на ВДНХ, выпало 43,9 миллиметра осадков, это означает, что в городе уже выпала месячная норма осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«За сутки 16 января высота снежного покрова на ВДНХ увеличилась на 7 сантиметров и к утру 17 января составила 40 сантиметров. В МГУ высота снежного покрова достигла 42 сантиметров, в Измайлове - 45 сантиметров», — говорится в сообщении.

Самый высокий снежный покров в Москве в январе зафиксировали в 1994 году. Тогда на ВДНХ сугробы достигали 63 сантиметров.