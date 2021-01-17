РИАМО - 17 янв. На церемонию прощания с режиссером, заслуженным деятелем искусств России и художественным руководителем детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским в большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве начали собираться гости, передает корреспондент РИАМО.

Борис Грачевский ушел из жизни в 71 год из-за коронавируса. В конце прошлого года он был госпитализирован, его состояние врачи оценивали как тяжелое.

Родственники, друзья, близкие и поклонники уже собираются возле Центрального дома кинематографистов, где состоится прощание.

Грачевский родился в 1949 году. В 1974 году был основан киножурнал «Ералаш», и Грачевский сразу стал его директором. Грачевский не только руководил созданием киножурнала, но и сам поставил ряд сюжетов, сыграл некоторые роли, озвучивал текст от автора. Кроме того, Грачевский снимал документальные и художественные фильмы.

Грачевскому были присвоены орден Почета, орден Дружбы, звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Его также наградили премией правительства РФ в области культуры.