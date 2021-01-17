РИАМО - 17 янв. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует провести эксперимент, в рамках которого водители смогут ездить без прав, а вместо них - использовать приложение, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Соответствующая инициатива может быть реализована уже в этом году. На первых этапах ее запустят в качестве эксперимента», - говорится в сообщении.

Автомобилисты будут использовать вместо водительских удостоверений приложение с QR-кодом, в котором будет содержаться информация о правах.

Сотрудников Госавтоинспекции оснастят специальными считывающими устройствами.

Эксперимент планируется начать в нескольких регионах России.

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