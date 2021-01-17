РИАМО - 17 янв. В Подмосковье 18 января ожидаются сильные морозы, в связи с этим автомобилистов призвали перед поездками убедиться в том, что машины готовы к такой погоде, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В случае возникновения нештатных ситуаций обращайтесь по номеру «112», — говорится в сообщении.

Ночь на 18 января в Московском регионе может стать самой холодной с начала зимы. В Подмосковье температура опустится до минус 27 градусов, местами – до минус 30 градусов.

Днем 18 января также будет холодно – температура составит минус 23 – минус 20 градусов.