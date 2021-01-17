РИАМО - 17 янв. Ночь на воскресенье в столице стала самой холодной с начала зимы, но грядущая ночь в Московском регионе будет еще холоднее, местами может ударить мороз до минус 30 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Минувшая ночь, а вернее предутренние часы, в Москве стали самыми морозными в текущем сезоне. Впервые в мегаполисе ударили 20-градусные морозы! Столбики термометров на базовой столичной метеостанции ВДНХ к 9 часам утра опустились до минус 21,2 градуса! Такой температурный фон на 8-9 градусов ниже положенного по климату», — говорится в сообщении.

В последний раз так холодно зимой было в феврале 2018 года.

Пик морозов придется на ночь 18 января. В Москве температура составит минус 25 – минус 23 градуса, в области – минус 27 – минус 22 градуса. Местами ударит мороз до минус 30 градусов.

В Москве сугробы увеличились до 40 сантиметров. Это на 16 сантиметров больше нормы для второй декады января и соответствует максимальным показателям в начале марта.