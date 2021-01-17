РИАМО - 17 янв. Коммунальные службы столицы справились с последствиям сильного снегопада, который обрушился вчера на город, передает корреспондент РИАМО.

Уже с раннего утра за окном можно было услышать скрип снега под ногами прохожих и скрежет лопат коммунальных служб, которые активно расчищали пешеходные дороги.

С 8:00 тропинки были полностью убраны от снега. Проходить можно спокойно, но осторожно, так как из-за ударившего 20 градусного мороза местами образовалась гололедица.

Автомобильные дороги полностью очищены от снега, проезд по основным трассам свободный. Въезд в Москву со стороны Варшавского и Симферопольского шоссе также свободны, пробок совсем нет.

Местами на улицах продолжают работать коммунальные службы, убирая сугробы и расчищая дороги, где это необходимо. Автолюбителям сегодня также не пришлось начинать утро с лопатой в руках.

В настоящий момент во дворах продолжает работать спецтехника, расчищающая проезды для автомобилей. Коммунальщики очищают и просыпают дорожки для пешеходов.

В районе Некрасовка дороги также приготовлены для автомобилистов, серьезных заторов не наблюдается.

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