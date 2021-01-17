РИАМО - 17 янв. В Москве и Московской области за прошедшие сутки выпало 30% от месячной нормы осадков, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За минувшие сутки в Московском регионе выпало 13 миллиметров осадков, что составило 30% от месячной нормы», - сказал Тишковец.

При этом минувшая ночь в Москве и Московской области стала самой холодной с начала зимы. В регионе впервые ударили 20-градусные морозы.

В воскресенье погода будет солнечной и без осадков.