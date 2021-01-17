РИАМО - 17 янв. Минувшая ночь в Москве и Московской области стала самой холодной с начала зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Минувшая ночь стала самой холодной текущей зимой — впервые ударили 20-градусные морозы», - написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в воскресенье в Московском регионе будет солнечная погода без осадков.

По данным синоптиков, скорость северо-западного ветра в воскресенье составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 80%.